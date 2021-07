Schwimmer Hwang Sun-woo erreicht mit asiatischem Rekord Olympia-Finale über 100 Meter Freistil

Photo : YONHAP News

Schwimmer Hwang Sun-woo hat bei den Olympischen Spielen in Tokio mit asiatischem Rekord das Finale über 100 Meter Freistil erreicht.Die südkoreanische Medaillen-Hoffnung schlug im Halbfinale im Tokyo Aquatics Center nach 47,56 Sekunden an und zog als Vierter ins Finale ein. Er verbesserte damit nicht nur den koreanischen Rekord, den er selbst aufgestellt hatte. Der 18-Jährige unterbot auch den von dem Chinesen Ning Zetao aufgestellten bisherigen asiatischen Rekord von 47,65 Sekunden.Hwang ist der erste südkoreanische Schwimmer, der es im 100-Meter-Freistil ins Finale geschafft hat.Das Finale findet am Donnerstag statt.