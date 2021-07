Südkoreanische Exportmenge zehnten Monat in Folge gestiegen

Photo : YONHAP News

Der Index für die Exportmenge Südkoreas ist den zehnten Monat in Folge gestiegen.Als Grund werden der anhaltende Exportaufschwung bei Autos und Halbleitern sowie die gestiegene Nachfrage dank der verbesserten Verbraucherstimmung in wichtigen Ländern genannt.Nach Angaben der Zentralbank des Landes kletterte der Index für die Exportmenge im Juni um 15,7 Prozent im Vorjahresvergleich auf 121,15. Es ging den zehnten Monat in Folge aufwärts.Bei elektrischer Ausrüstung und Transportausrüstung wurde ein kräftiger mengenmäßiger Zuwachs von jeweils 36,1 und 68,7 Prozent verzeichnet.Wertmäßig wurde bei Kohle- und Ölprodukten mit 81,2 Prozent ein drastischer Zuwachs erzielt, während bei Transportausrüstung ein Wachstum von 74 Prozent erzielt wurde.Der Index für die Importmenge nahm im Juni um elf Prozent im Vorjahresvergleich auf 121,96 zu. Damit wurde ebenfalls den zehnten Monat in Folge ein Anstieg verbucht.