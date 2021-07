Südkoreas Rugby-Mannschaft beendet olympisches Turnier

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Rugby-Mannschaft der Männer hat ihr letztes Spiel bei den Olympischen Spielen in Tokio verloren.Die südkoreanische Mannschaft (Platz 31 der Weltrangliste) verlor am Mittwoch das Spiel im Tokyo Stadium im Siebener-Rugby gegen Japan, die stärkste Rugby-Nation in Asien (Platz zehn der Weltrangliste), mit 19:31 (12:19, 7:12).Damit beendete Südkorea das olympische Rugbyturnier auf Platz zwölf. Es war das Spiel um Platz elf und zwölf.Für die südkoreanische Rugby-Mannschaft war die Teilnahme am olympischen Turnier selbst eine Herausforderung. Südkorea hatte sich im November 2019 mit einem Sieg über Hongkong in der asiatischen Qualifikationsrunde völlig überraschend erstmals für die Olympischen Spiele qualifiziert. Dies gelang etwa 100 Jahre nach der Einführung von Rugby in Korea im Jahr 1923.In Südkorea gibt es lediglich drei Rugby-Vereine von Unternehmen und vier Hochschulmannschaften.