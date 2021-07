Olympia in Tokio: Südkoreanische Säbelfechter erreichen Mannschaftsfinale

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Säbelfechter haben bei den Olympischen Spielen in Tokio das Finale des Mannschaftswettbewerbs erreicht.Das Team mit Oh Sang-uk, Gu Bon-gil, Kim Jung-hwan und Ersatzfechter Kim Jun-ho besiegte in der Vorschlussrunde in der Makuhari Messe in Chiba Deutschland mit 45:42.Die Weltranglistenersten sind mit dem Halbfinalsieg ihrem Ziel, den 2012 in London erkämpften Mannschaftstitel zu verteidigen, einen entscheidenden Schritt näher gekommen. 2016 in Rio de Janeiro zählte der Mannschaftswettbewerb im Säbelfechten nicht zum olympischen Programm.Die südkoreanischen Säbelfechter gewannen seit 2017, dreimal in Folge die Weltmeisterschaft und gelten in Tokio als größte Favoriten auf Mannschaftsgold.Kim Jung-hwan gewann am Samstag die Bronzemedaille im Einzel.Finalgegner ist Italien.