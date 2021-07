Südkoreas Säbelfechter gewinnen zweites Mal in Folge Mannschaftsgold

Photo : YONHAP News

Südkoreas Säbelfechter haben bei den Olympischen Spielen in Tokio im Mannschaftswettbewerb die Goldmedaille gewonnen.Oh Sang-uk, Gu Bon-gil, Kim Jung-hwan und Ersatzfechter Kim Jun-ho besiegten im Finale in der Makuhari Messe in Chiba Italien mit 45:26.Damit holten Südkoreas Säbelherren das zweite Mal in Folge Mannschaftsgold bei den Olympischen Spielen.Südkorea war bei den Olympischen Spielen 2012 in London Sieger in dieser Disziplin. 2016 in Rio de Janeiro zählte der Mannschaftswettbewerb im Säbelfechten jedoch nicht zum olympischen Programm.Im Degenmannschaftswettbewerb gewannen die Südkoreanerinnen gestern Silber. Kim Jung-hwan gewann am Samstag die Bronzemedaille im Einzel der Männer.