Kospi-Börse in Seoul rückt leicht vor

Photo : YONHAP News

Die Kospi-Börse in Seoul ist am Mittwoch leicht vorgerückt.Der Index ging mit einem Aufschlag von 0,13 Prozent bei einem Stand von 3.236,86 Zählern aus dem Handel.Der Kospi war schwach gestartet, da die Börse in Hongkong mehr als vier Prozent verloren hatte. Grund war Chinas Entscheidung, den Technologiesektor und Immobilienmarkt zu reformieren. Auch in den USA hatte es am Dienstag Kursrückgänge gegeben.Der Kospi hatte nach durchwachsenem Start aufgrund guter Quartalszahlen von großen börsennotierten Unternehmen noch zulegen können.Die Anleger seien besorgt, dass Chinas Regulierung von Techfirmen und des Online-Bildungssektors auf andere Industriebereiche übergreifen könnte, wurde Huh Jae-hwan von Eugene Investment & Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Doch scheine der unmittelbare negative Effekt wegen Chinas Schritt abzuklingen, sagte der Experte weiter.