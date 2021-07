Kim Jong-un hebt Blutsverbindung mit China hervor

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die Blutsverbindung mit China hervorgehoben.Das freundschaftliche Verhältnis zwischen beiden Ländern werde für Generationen fortbestehen, wurde Kim von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag zitiert.Kim habe die Bemerkung am Mittwoch beim Besuch des Freundschaftsturmes anlässlich des 68. Jahrestags des Waffenstillstands im Koreakrieg (1950-53) gemacht. Das Monument war errichtet worden, um Chinas Beteiligung an dem Krieg zu gedenken.Kim habe einen Kranz angebracht und dabei gesagt, dass China "auf Kosten seines Blutes" geholfen habe, als Nordkorea mit seiner härtesten und schwierigsten Prüfung konfrontiert gewesen sei.Das Nordkorea-China-Verhältnis, das Kim als Verwandtschaftsverhältnis beschrieb, werde auf dem Weg für eine gemeinsame Sache noch für Generationen fortbestehen.Es war der dritte Besuch des Machthabers am Friedensturm seit seiner Machtübernahme Ende 2011. Letztes Jahr hatte er das Denkmal aus Anlass des 70. Jahrestags von Chinas Eintritt in den Koreakrieg besucht. Im Juni 2019 war er gemeinsam mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping dort.