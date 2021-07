US-Notenbank lässt Leitzins unverändert

Photo : YONHAP News

Die US-Notenbank hat am Mittwoch den Leitzins trotz Anzeichen für eine wirtschaftliche Erholung bei Nahe Null belassen.Im Anschluss an die zweitägige Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) teilte die Fed am Donnerstag in einer Erklärung mit, dass der Schlüsselzins in einer Spanne von null bis 0,25 Prozent belassen werden.Der historisch niedrige Zinssatz war im März letzten Jahres beschlossen worden, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abzufedern.Zwar werde die Wirtschaft stärker, doch sei laut dem Vorsitzenden Jerome Powell noch kein grundlegender Fortschritt erzielt worden.Die Fed könne ihre Haltung aber ändern, wenn die Inflationserwartungen erheblich und dauerhaft über dem mit den Zielen vereinbaren Niveau blieben, hieß es weiter.