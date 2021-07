Politik Verteidigungsminister Südkoreas und Italiens vereinbaren engere Kooperation

Die Verteidigungsminister Südkoreas und Italiens haben vereinbart, die bilaterale Kooperation in verschiedenen Bereichen zu verstärken.



Laut dem Verteidigungsministerium in Seoul sprachen Minister Suh Wook und sein italienischer Amtskollege Lorenzo Guerini in einem Telefongespräch am Mittwoch über den bilateralen Austausch und die Kooperation im Verteidigungsbereich.



Beide Minister einigten sich, anlässlich des Inkrafttretens des 2018 unterzeichneten koreanisch-italienischen Verteidigungskooperationsabkommens im Juni die bilaterale Zusammenarbeit auf verschiedenen Gebieten zu fördern, darunter maritime Sicherheit, Terrorismusbekämpfung, Cybersicherheit und Rüstungsindustrie.



Laut dem Ministerium bat Suh Italien um unerschütterliche Unterstützung für den von der südkoreanischen Regierung angestrebten Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel. Guerini habe Erwartungen für Fortschritte auf der Halbinsel geäußert und stetige Unterstützung versprochen.



Suh bat auch um Italiens aktive Teilnahme an der UN-Ministerkonferenz über Friedenssicherungseinsätze, die dieses Jahr in Südkorea stattfinden wird. Guerini verwies auf die südkoreanische Dongmyeong-Einheit, die in Libanon zusammen mit einer italienischen Einheit im Einsatz ist, und sagte größtmögliche Unterstützung zu.