Außenminister: Wiederherstellung innerkoreanischer Kommunikationsleitungen Ausdruck des Willens für neue Beziehungen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Außenministerium sieht die Wiederherstellung der Kommunikationsleitungen mit Nordkorea als Ausdruck des Willens für neue Beziehungen.Es sei ein deutlicher Ausdruck des Willens der Staatschefs Süd- und Nordkoreas, das gegenseitige Vertrauen wiederherzustellen und die Beziehungen wieder zu entwickeln.Entsprechendes sagte Außenminister Chung Eui-yong am Mittwoch in seiner Grundsatzrede bei der virtuell abgehaltenen Konferenz des Instituts für auswärtige Angelegenheiten und nationale Sicherheit (IFANS) über globale Angelegenheiten.Chung sagte, dass die seit Juni letzten Jahres gekappten innerkoreanischen Kommunikationsleitungen am 27. Juli nach einer Vereinbarung zwischen den Staatschefs vollständig wiederhergestellt worden seien. Die südkoreanische Regierung werde anlässlich dieser sinnvollen Einigung vom 27. Juli bestmögliche Bemühungen unternehmen, damit Fortschritte in den innerkoreanischen Beziehungen auch zu Fortschritten im US-amerikanisch-nordkoreanischen Verhältnis führen könnten.Nordkorea scheine außerdem Vorbereitungen zu treffen, um die Tür zum Dialog zu öffnen. Er teilte die Einschätzung mit, dass Nordkorea auch nach dem gescheiterten Gipfel mit den USA in Hanoi im Februar 2019 am Moratorium für Atomtests und Starts von Langstreckenraketen festhalte und dass die militärische Einigung zwischen beiden Koreas Bestand habe.