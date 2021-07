Japan meldet erstmals fast 10.000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag

Photo : YONHAP News

In Japan hat die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus inmitten der Olympischen Spiele in Tokio am Mittwoch zum ersten Mal fast 10.000 erreicht.Am Mittwoch wurden in Tokio über 3.000 neue Covid-19-Fälle bekannt. Es ist das erste Mal seit der Meldung des ersten Covid-19-Falls in Japan im Januar letzten Jahres, dass in Tokio die 3.000er-Schwelle übertroffen wurde.Das Ausbreitungstempo ist damit größer als von Experten befürchtet worden war. Diese hatten errechnet, dass die Zahl der Infizierten in der japanischen Hauptstadt Anfang August um knapp 3.000 am Tag steigen würde.Auch in anderen Regionen, besonders in der Umgebung von Tokio, wird eine starke Ausbreitung beobachtet. In der Präfektur Kanagawa, wo olympische Fußball- und Baseballspiele stattfinden, wurden erstmals über 1.000 Neuansteckungen bestätigt.Deshalb gibt es in den drei umliegenden Präfekturen die Überlegung, die Regierung um die Verhängung eines Corona-Notstands zu bitten. Tokio befindet sich bereits im Corona-Notstand.Premierminister Yoshihide Suga schloss am Dienstag zwar einen Abbruch der Olympischen Spiele aus.Man bewege sich jedoch angesichts der Rekord-Infektionszahlen auf dünnem Eis, hieß es dazu in Medienberichten.