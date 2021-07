Südkorea meldet 1.674 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den 23. Tag in Folge über 1.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag wurden bis Mitternacht 1.674 Neuansteckungen an einem Tag bestätigt, darunter 1.632 lokale und 42 eingeschleppte Fälle. Bislang seien insgesamt 195.099 Covid-19-Fälle im Land nachgewiesen worden.Der an einem Tag erfasste Wert sank um 221, nachdem am Vortag mit 1.895 Neuinfektionen ein neuer Rekordstand erreicht worden war.Die vierte Corona-Welle, die in Seoul und Umgebung ihren Anfang nahm, breitet sich nun landesweit aus. Die Zahl der Neuinfektionen in den Gebieten außerhalb der Hauptstadtregion lag den neunten Tag in Folge über der 500er-Marke.Von den 42 eingeschleppten Fällen betrafen 26 Südkoreaner und 16 ausländische Staatsbürger.