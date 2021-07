Internationales US-Handelsministerin: Entscheidung über Halbleiter-Subventionen für ausländische Hersteller liegt bei Biden

US-Präsident Joe Biden wird laut seiner Handelsministerin die endgültige Entscheidung darüber treffen, ob Subventionen der US-Bundesregierung für Halbleiter auch ausländischen Herstellern wie Samsung Electronics gewährt werden.



Die entsprechende Äußerung machte US-Handelsministerin Gina Raimondo am Mittwoch (Ortszeit) in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg.



Die Biden-Regierung betrachtet Halbleiter als Kerninfrastruktur für verschiedene Spitzenindustrien. Daher hatte sie einen Gesetzentwurf ausgearbeitet, nach dem 52 Milliarden Dollar aus der Staatskasse für die Unterstützung der Halbleiterindustrie bereitgestellt werden. Die Vorlage wurde im Juni vom Senat gebilligt.



Wie verlautete, hätten einige Mitglieder des Repräsentantenhauses im Zuge der Beratung gefordert, dass lediglich Unternehmen mit Hauptsitz in den USA Anspruch auf finanzielle Hilfe haben sollten.



Unter ausländischen Chipherstellern gaben Samsung Electronics und das taiwanesische Unternehmen TSMC inzwischen Pläne bekannt, massive Investitionen in den USA zu tätigen.



Nach dem Abschluss der internen Diskussionen in der Administration werde Präsident Biden letztendlich entscheiden, ob nur Unternehmen mit Hauptsitz in den USA in den Genuss der Zuschüsse kommen würden, sagte Raimond.