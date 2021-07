Vereinigungsministerium will Aufbau von Videokonferenzsystem mit Nordkorea vorantreiben

Photo : YONHAP News

Das Vereinigungsministerium will beim Aufbau eines Systems für Videokonferenzen zwischen Süd- und Nordkorea ein höheres Tempo an den Tag legen.Süd- und Nordkorea hatten am Dienstag ihre seit 13 Monaten unterbrochenen Kommunikationsleitungen wiederhergestellt.Früher habe unmittelbar nach der Wiederherstellung der Kommunikationsleitungen ein Gespräch zustande kommen können, sagte ein Beamter des südkoreanischen Ministeriums am Mittwoch. Jedoch sei es jetzt angesichts der Corona-Pandemie, eines einschränkenden Faktors für innerkoreanische Gespräche, erforderlich, die nötige Infrastruktur aufzubauen. Als eine Methode wolle man ein innerkoreanisches Videokonferenzsystem schaffen.Demnach wird erwartet, dass Südkorea bald über den Kanal im Verbindungsbüro Nordkorea offiziell Diskussionen über die Angelegenheit vorschlagen wird.Das Vereinigungministerium hatte bereits im April im Büro des innerkoreanischen Dialogs in Seoul einen Videokonferenzsaal eingerichtet und damit in technischer Hinsicht Bedingungen für innerkoreanische Videogespräche geschaffen.