Versammlung südkoreanischer Mannschaft für Paralympische Spiele in Tokio

Eine Zeremonie zur Bildung der südkoreanischen Mannschaft für die anstehenden Paralympischen Spiele in Tokio findet am Donnerstag statt.Das Koreanische Paralympische Komitee (KPC) teilte am Mittwoch mit, dass die Zeremonie um 14 Uhr am Donnerstag im Nationalen Trainingszentrum in Icheon in der Provinz Gyeonggi beginnen werde.Die Veranstaltung wird angesichts der Corona-Regeln von Stufe 4 virtuell abgehalten. Lediglich wenige Personen werden anwesend sein, darunter der KPC-Chef Jeong Jin-wan und einige Athletinnen und Athleten.Das KPC schickt ein 158-köpfiges Team zu den Paralympischen Spielen in Tokio. 86 Athletinnen und Athleten werden in 14 Sportarten, so vielen wie nie zuvor bei Spielen im Ausland, starten.Südkorea will mit vier Gold-, neun Silber- und 21 Bronzemedaillen auf Platz 20 der Gesamtwertung kommen.Die Paralympischen Spiele in Tokio finden vom 24. August bis 5. September statt.