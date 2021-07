Schwimmer Hwang Sun-woo schlägt im Olympia-Finale über 100 Meter Freistil als Fünfter an

Photo : KBS News

Schwimmer Hwang Sun-woo hat bei den Olympischen Spielen in Tokio im Finale über 100 Meter Freistil als Fünfter angeschlagen.Er schwamm am Donnerstag im Tokyo Aquatics Center mit einer Zeit von 47,82 Sekunden auf Platz fünf.Hwang konnte zwar keine Medaille gewinnen. Der 18-Jährige war jedoch bester Asiat in dem Wettbewerb, seit der japanische Schwimmer Hiroshi Suzuki bei Olympia 1952 in Helsinki die Silbermedaille gewonnen hatte. Seitdem konnte kein asiatischer Athlet mehr über 100-Meter-Freistil bei Olympischen Spielen eine Medaille holen.Hwang ist der erste südkoreanische Schwimmer, der es in ein olympisches 100-Meter-Freistil-Finale schaffte. Auch war er der erste Finalteilnehmer aus Asien seit 1956. Der japanische Schwimmer Atsushi Tani war zuletzt bei den Spielen 1956 in Melbourne ins Finale eingezogen und Siebter geworden.Hwang hatte im Halbfinale am Mittwoch mit 47,56 Sekunden sowohl einen neuen asiatischen Rekord als auch einen neuen Junioren-Weltrekord aufgestellt. Er zog mit der viertschnellsten Zeit ins Finale ein.Hwang wird am Freitag über 50-Meter-Freistil starten.