Internationales US-Diplomat fordert Kooperation zwischen Südkorea und Japan

Ein leitender Beamter des US-Außenministeriums hat die Notwendigkeit der Kooperation zwischen Südkorea und Japan trotz ihrer Konfrontation wegen der Vergangenheit betont.



Mark Lambert, der für Südkorea und Japan zuständige Deputy Assistant Secretary, teilte bei einer von der Korea-U.S. Alliance Foundation veranstalteten Konferenz am Mittwoch (Ortszeit) in Washington die entsprechende Position mit.



Auf die Frage, warum die trilaterale Zusammenarbeit zwischen Südkorea, den USA und Japan wichtig sei, antwortete er, dies sei eine Aufgabe. Die stärksten Verbündeten der USA in Asien seien Südkorea und Japan. Die USA seien weniger sicher, wenn Südkorea und Japan nicht kooperierten. Beide Länder seien dann ebenfalls weniger sicher, hieß es.



Lambert betonte, die Geschichte werde sich nicht ändern. Die Gräueltaten des 20. Jahrhunderts seien, was sie seien. Damit wies er offenbar auf die Gräueltaten Japans in Korea während seiner Kolonialherrschaft hin.



Es sei die Aufgabe, solche Angelegenheiten in einem Korb zu behandeln und zugleich einen anderen Korb mit Dingen zu füllen, die die Länder im 21. Jahrhundert zusammenarbeiten lassen könnten, fügte er hinzu.