Innerkoreanische militärische Kommunikationsleitung im Osten funktioniert nach Panne wieder

Photo : YONHAP News

Die innerkoreanische militärische Kommunikationsleitung im Osten ist nach technischen Problemen wieder einsatzbereit.Das Verteidigungsministerium in Seoul teilte mit, dass Probetelefonate heute um 9 Uhr sowohl in der Ostmeerzone als auch in der Westmeerzone normal erfolgt seien.In dem Telefonat über die westliche Kommunikationsleitung hätten beide Seiten Informationen über illegal fischende Fischkutter ausgetauscht, hieß es.Das Ressort hatte am Dienstag mitgeteilt, dass die militärische Kommunikationsleitung im Westen nach 13 Monaten normalisiert worden sei. Über die östliche Leitung versuche man wegen technischer Probleme weiterhin, die andere Seite zu erreichen.Mit der Wiederherstellung beider militärischer Kommunikationsleitungen werden beide Seiten täglich zweimal Telefonate führen.Süd- und Nordkorea hatten am Dienstag ihre Kommunikationsleitungen wiederhergestellt, nachdem Nordkorea diese vor 13 Monaten einseitig gekappt hatte.