Seoul: Südkorea und USA diskutieren unter Berücksichtigung verschiedener Verhältnisse über gemeinsame Militärübung

Photo : YONHAP News

Hinsichtlich einer im August geplanten gemeinsamen Militärübung führen Südkorea und die USA unter Berücksichtigung der Ausbreitung von Covid-19 und der diplomatischen Bemühungen um Frieden auf der koreanischen Halbinsel Diskussionen.Das teilte der Sprecher des südkoreanischen Verteidigungsministeriums, Boo Seung-chan, am Donnerstag vor der Presse mit.Südkorea und die USA befänden sich in engen Konsultationen, sagte Boo. Dabei würden verschiedene Bedingungen umfassend berücksichtigt, darunter die Ausbreitung von Covid-19, die Aufrechterhaltung der gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft, die Schaffung von Bedingungen für den Transfer der Befehlsgewalt in Kriegszeiten sowie die Unterstützung der diplomatischen Anstrengungen um die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und einen dauerhaften Frieden.Er sagte, dass Südkorea Nordkorea bisher kein militärisches Gespräch in Bezug auf die gemeinsame Übung mit den USA vorgeschlagen habe.Süd- und Nordkorea hatten am Dienstag ihre bilateralen Kommunikationsleitungen wiederhergestellt, nachdem der Norden im Juni letzten Jahres diese einseitig gekappt hatte. In und außerhalb von Militärkreisen wird seitdem über die Möglichkeit spekuliert, die gemeinsamen Militärübungen mit den USA zu verschieben oder sie in kleinerem Umfang abzuhalten. Nordkorea hat solche Übungen wiederholt abgelehnt.