Südkorea will Nutzung von übertragbarem künstlichen Blut ermöglichen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will angesichts einer eventuellen Blutknappheit die praktische Nutzung von künstlichem Blut anstreben.Die entsprechende Absicht teilte Finanzminister Hong Nam-ki zum Auftakt einer Sitzung zum innovativen Wachstum am Donnerstag mit.Im aktuellen auf Blutspenden angewiesenen Blutversorgungssystem nähmen infolge der Corona-Pandemie, der niedrigen Geburtenrate und der Alterung Unsicherheitsfaktoren wie das sich verschärfende Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage zu. Südkorea wolle durch intensive Investitionen in die Entwicklung von Technologien für künstliches Blut nach einem möglichen Paradigmenwechsel bei der Blutversorgung streben und auch in der globalen hochmodernen Biobranche führend sein, hieß es.Hong kündigte an, in Verbindung mit der vorhandenen Infrastruktur wie dem Nationalen Zentrum für Stammzellen und regenerative Medizin intensive Forschung durchzuführen und die Produktion von künstlichem Blut anzustreben, das klinisch verwendbar sein könne. Südkorea wolle sich die Technologie für die Herstellung von künstlichem Blut sichern, um Mitte der 2030er Jahre den praktischen Einsatz von übertragbarem künstlichen Blut anzustreben.