Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Judokas Yoon Hyun-ji und Cho Gu-ham haben bei den Olympischen Spielen in Tokio das Halbfinale erreicht.Yoon siegte im Viertelfinale in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm der Frauen am Donnerstag im Nippon Budokan in Tokio über Guusje Steenhuis aus den Niederlanden, die Nummer 5 der Weltrangliste.Cho setzte sich im Viertelfinale in der Gewichtsklasse bis 100 Kilo der Männer gegen Karl-Richard Frey aus Deutschland durch. Cho gewann den Kampf mit Waza-ari in der Verlängerung.