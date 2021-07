Geburtenzahl im Mai auf 22.000 gesunken – seit 19 Monaten natürlicher Bevölkerungsrückgang

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im Mai den 19. Monat in Folge einen natürlichen Bevölkerungsrückgang verbucht.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch wurden im Mai 22.052 Kinder geboren. Das sind 3,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Damit wurde der tiefste Mai-Stand seit der Einführung der entsprechenden Statistiken im Jahr 1981 verzeichnet.Die Zahl der Neugeborenen im Mai hatte noch 2019 über 25.000 gelegen, fiel jedoch letztes Jahr in den 22.000er-Bereich.Die monatliche Geburtenzahl ging seit Dezember 2015 den 66. Monat in Folge verglichen mit dem Vorjahr zurück.Die Zahl der Toten stieg im Mai um fünf Prozent auf 25.571. Demnach wurde ein natürlicher Bevölkerungsrückgang von über 3.500 Menschen verbucht.