Wirtschaft Zahl der Touristen auf Jeju erreicht im Juli voraussichtlich 1,1 Millionen

Die Zahl der Touristen auf der südlichen Insel Jeju wird im Juli trotz der vierten Corona-Welle offenbar die Eine-Million-Schwelle deutlich übertreffen.



Nach Angaben des Jeju Tourismusverbandes am Donnerstag reisten vom 1. bis 28. Juli 991.966 Touristen auf die beliebte Ferieninsel.



Der Verband erwartet, dass am Donnerstag rund 34.000 Touristen ankommen werden. Damit soll die Zahl noch an diesem Tag 1,02 Millionen erreichen.



Im Tagesschnitt kamen 35.000 Menschen nach Jeju. Angesichts einer zu erwartenden größeren Zahl am Wochenende wird die Zahl der Touristen im Juli fast 1,1 Millionen erreichen oder darüber liegen.



Die Behörden sind angesichts des starken Infektionsgeschehens tief besorgt. Im Juli wurden auf Jeju so viele Corona-Infektionsfälle wie nie zuvor gemeldet. Im Juli-Verlauf bis Mittwoch wurden über 400 Infektionsfälle bestätigt.



Jeju hatte im vergangenen Dezember 340 Infektionsfälle, im Mai 328 und im Juni 223 Fälle gemeldet.