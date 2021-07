Schauspieler Jo In-sung spendete 500 Millionen Won für Gründung einer Schule in Tansania

Photo : YONHAP News

Der koreanische Schauspieler Jo In-sung hatte 2018 500 Millionen Won (436.000 Dollar) gespendet, um eine Schule in Tansania zu gründen.Das gab die Organisation Milal Welfare Foundation am Mittwoch anlässlich des Geburtstags des Schauspielers bekannt.Mit Jos Spende sei eine Schule in der Region Singida im Zentrum Tansanias gebaut worden. In der Schule namens „Singida New Vision School“ lernten derzeit 351 Schüler in drei Kindergarten- und fünf Grundschulklassen, hieß es.Jo hatte 2019 die Schule besucht und gemeinsam mit Kindern Setzlinge der Myrobalane auf dem Spielplatz gepflanzt.