Die südkoreanischen Volleyballerinnen haben bei den Olympischen Spielen in Tokio ihr Spiel gegen die Dominikanische Republik gewonnen.Südkorea hat damit gute Aussichten auf das Erreichen des Viertelfinales.Die Mannschaft von Trainer Stefano Lavarini siegte im dritten Spiel in Gruppe A am Donnerstag in der Ariake Arena in Tokio mit 3:2-Sätzen.Südkorea konnte damit nach der Niederlage zum Auftakt zwei Spiele in Folge gewinnen.Die Mannschaft trifft am Samstag auf den „ewigen Rivalen“ Japan.