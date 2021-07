Börse in Seoul legt dritten Tag in Folge zu

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Kospi-Index hat am Donnerstag den dritten Tag in Folge zugelegt.Der Kospi rückte um 0,18 Prozent auf 3.242,65 Zähler vor.Unternehmen wie Samsung Electronics hatten überraschend hohe Quartalsgewinne gemeldet. Auch die Entscheidung der US-Notenbank, am niedrigen Zinssatz festzuhalten, wurde von den Anlegern begrüßt.Verkäufe von Technologieaktien durch ausländische Anleger schienen die Gewinne des Kospi begrenzt zu haben, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.