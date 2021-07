Photo : YONHAP News

Bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio hat Judoka Cho Gu-ham die Silbermedaille gewonnen.Im Finale der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm der Männer im Nippon Budokan in Tokio konnte sich Cho am Donnerstag gegen seinen größten Rivalen, Aaron Wolf aus Japan, nicht durchsetzen. In der Verlängerung verlor er den Kampf nach einem Ippon.Zuvor verlor seine Landsmännin Yoon Hyun-ji im Halbfinale in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm der Frauen gegen Mayra Aguiar aus Brasilien.