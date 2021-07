Präsidialamt betrachtet Videotreffen getrennter Familien als wirksamste Methode

Photo : YONHAP News

Videotreffen zwischen getrennten Familien in Süd- und Nordkorea sind nach Einschätzung des südkoreanischen Präsidialamtes die wirksamste Methode, die auch in der Corona-Lage sofort angestrebt werden kann.Entsprechendes erklärte ein leitender Beamter des Präsidialamtes am Donnerstag in einer schriftlichen Mitteilung. Die Äußerung erfolgte, nachdem in den Medien berichtet worden war, dass die Regierung eine Familienzusammenführung in Form eines Videotreffens während der Feiertage zum Erntedankfest Chuseok im September zustande bringen wolle.Die Regierung habe mehrmals die Position erklärt, dass die Frage der getrennten Familien die dringlichste humanitäre Angelegenheit sei und mit höchster Priorität angegangen werden müsse, hieß es.Der Beamte betonte, dass Videotreffen zu den Vereinbarungen zwischen den Staatschefs zählten.Für ein Videotreffen getrennter Familien sei eine Einigung zwischen Süd- und Nordkoreas erforderlich. Daher wolle man Bemühungen unternehmen, damit Diskussionen zwischen beiden Seiten zustande kommen könnten, fügte er hinzu.