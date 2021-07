Xi verspricht in Botschaft an Kim Stärkung von Beziehungen zwischen China und Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat auf eine Glückwunschbotschaft von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zum 100. Gründungsjubiläum der Kommunistischen Partei Chinas geantwortet.Die Botschaft habe die Freundschaft zwischen den Staatschefs beider Länder gezeigt, schrieb Xi und versprach, die Freundschaftsbeziehungen zu schützen.Wie der nordkoreanische Sender KCBS am Freitag berichtete, habe Xi das Schreiben geschickt, um sich für Kims Gratulationsbotschaft und mitfühlenden Worte wegen der Flutkatastrophe in der chinesischen Provinz Henan zu bedanken.Xi betonte darin, China und Nordkorea seien sozialistische Staaten, in denen eine kommunistische Partei die Führung innehabe. In der neuen Situation werde China mit Nordkorea die von beiden Seiten erreichte wichtige gemeinsame Erkenntnis umsetzen und die Beziehungen erfolgreich schützen.Xi versprach außerdem, aktiv dazu beizutragen, für Frieden, Stabilität, Entwicklung und Wohlstand in der Region zu sorgen.Nordkorea und China demonstrieren ihre engen Beziehungen inmitten des eskalierenden Konflikts zwischen China und den USA. Kim und Xi hatten zuvor zum 60. Jubiläum des Freundschaftsvertrags zwischen beiden Staaten am 11. Juli Schreiben ausgetauscht und den Willen ausgedrückt, die Freundschaftsbeziehungen weiter zu fördern.