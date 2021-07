Olympia in Tokio: Südkoreanische Baseballmannschaft gewinnt erstes Gruppenspiel gegen Israel nach Verlängerung

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Baseballmannschaft hat bei den olympischen Spielen in Tokio in der Gruppenphase ihr erstes Spiel gewonnen.Der Olympia-Kader von Trainer Kim Kyung-moon setzte sich im ersten Duell der Gruppe B im Yokohama Stadium gegen Israel erst in der Verlängerung mit 6:5 durch.Die Mannschaft hatte in der zweiten Hälfte des neunten und letzten Innings mit 5:4 geführt und den Sieg fast schon sicher, als Pitcher Oh Seung-hwan einen Homerun des Gegners zuließ. In der Verlängerung konnte das Team die Angriffe des Gegners jedoch gut abwehren und gegen Ende des zehnten Innings den Sieg unter Dach und Fach bringen.Südkorea trifft am Samstag im zweiten Gruppenspiel auf die USA.