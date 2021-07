Olympia in Tokio: Zwei südkoreanische Teams im Badminton-Doppel der Frauen ziehen ins Halbfinale ein

Photo : YONHAP News

Bei den olympischen Spielen in Tokio sind zwei südkoreanische Teams im Badminton -Doppel der Frauen ins Halbfinale eingezogen.Das Duo Lee So-hee und Shin Seung-chan gewann im Viertelfinale im Musashino Forest Sport Plaza in Tokio gegen die Paarung aus den Niederlanden Selena Piek und Cheryl Seinen mit 2:0 und rückte ins Halbfinale vor.Die Weltranglistenfünften Kim So-young und Kong Hee-yong waren davor in die Vorschlussrunde eingezogen.Südkorea hat sich damit mindestens die Bronzemedaille gesichert.Das Halbfinale findet am Samstag statt.