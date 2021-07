Kakao-Gründer wird reichster Mensch in Südkorea

Photo : YONHAP News

Kim Beom-su, Gründer des Internetunternehmens Kakao, ist laut Bloomberg der reichste Mensch in Südkorea geworden.Dem Bloomberg Billionaires Index zufolge habe Kim mit einem Vermögen von 13,4 Milliarden Dollar den Spitzenplatz in Südkorea belegt und damit den Vizevorsitzenden von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, überholt, berichtete die Nachrichtenagentur am Donnerstag (Ortszeit). Lee folgt dahinter mit 12,1 Milliarden Dollar.Kims Vermögen wuchs im laufenden Jahr um mehr als sechs Milliarden Dollar, weil der Kurs der Kakao-Aktie allein in diesem Jahr um 91 Prozent stieg.Bloomberg richtete die Aufmerksamkeit darauf, dass Kim als ein Selfmademan in der Reichenrangliste vor den Chefs von familiengeführten Konglomeraten liegt, die jahrzehntelang die koreanische Wirtschaft kontrolliert hätten.Kakaos Marktkapitalisierung ist die viertgrößte unter den an der koreanischen Börse notierten Unternehmen.Kim war der „The Giving Pledge“, einer von Bill und Melinda Gates sowie Warren Buffet gestarteten philanthropischen Kampagne beigetreten und hatte versprochen, über die Hälfte seines Vermögens zu spenden.