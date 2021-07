Immer mehr Senioren zieht es wegen der Hitze zum klimatisierten Flughafen

Photo : YONHAP News

Fast doppelt so viele Senioren wie letztes Jahr haben in diesem Sommer den Flughafen Incheon aufgesucht, um vor der Hitze Zuflucht zu suchen.Nach Angaben der Flughafenbahn AREX und des Flughafenbetreibers am Donnerstag nutzten im Zeitraum vom 1. bis 27. Juli knapp 289.800 Menschen die Flughafenbahn, um zu den Terminals 1 und 2 des Flughafens Incheon zu gelangen. Die Zahl stieg um 3,8 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.Die Zahl der über 65-Jährigen unter den Fahrgästen kletterte im selben Zeitraum um 93,2 Prozent auf etwa 39.200.Ältere Menschen wollen sich offenbar am Flughafen aufhalten, weil temperierte Einrichtungen wie Seniorenzentren wegen der verschärften Corona-Regeln schließen mussten.Der Flughafen hält für sie verschiedene Bequemlichkeiten bereit und ist klimatisiert. Über 65-Jährige können darüber hinaus die U-Bahn und Flughafenbahn kostenlos nutzen, dies sei offenbar ein weiterer Faktor.