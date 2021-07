UN verlängern Zeitraum der Sanktionsausnahme für WFP-Hilfsaktivitäten für Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die Vereinten Nationen haben angesichts der Corona-Pandemie beschlossen, ihre Ausnahme von den Sanktionen für Hilfsaktivitäten des Welternährungsprogramms (WFP) für Nordkorea für ein weiteres Jahr zu gewähren.Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America am Freitag.Der Sanktionsausschuss zu Nordkorea des UN-Sicherheitsrats habe am 23. Juli in einem Schreiben an das WFP die Entscheidung mitgeteilt, den Zeitraum für die Ausnahme von den Sanktionen um ein Jahr bis 23. Juli nächsten Jahres zu verlängern, hieß es.Das WFP hatte im Januar letzten Jahres eine Genehmigung des Sanktionsausschusses erhalten und Aktivitäten in Nordkorea geplant, um das Problem der Unterernährung und Ernährungsfrage der dortigen Einwohner in Angriff zu nehmen. Wegen der Grenzschließung Nordkoreas angesichts der Corona-Ausbreitung erschwerte sich jedoch die Umsetzung.Das WFP hatte eine Genehmigung für die Lieferung von Geräten für die Landwirtschaft, darunter 7.500 Handkarren, 5.000 Schaufeln und 5.000 Hacken, an Nordkorea eingeholt. Die Lieferung konnte jedoch nicht zustande kommen.