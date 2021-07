Corona-Impfung der 18- bis 49-Jährigen beginnt am 26. August

Photo : YONHAP News

Die staatliche Impf-Taskforce hat heute Pläne für die Corona-Impfung im August und September vorgestellt.Demnach können rund 17,77 Millionen Bürger im Alter von 18 bis 49 Jahren ab 9. August einen Impftermin buchen.Die Buchung erfolgt über einen Zeitraum von zehn Tagen. Abhängig von der letzten Ziffer des Geburtsdatums kann der Termin nur an einem bestimmten Tag gebucht werden.Die Impfungen finden vom 26. August bis 30. September statt. Wer einen Termin ausmacht, wird je nach seiner Wahl in einem Impfzentrum oder in einer medizinischen Einrichtung geimpft. Es wird entweder der Impfstoff von Pfizer oder der von Moderna verabreicht.