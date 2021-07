Vereinigungsministerium genehmigt zwei humanitäre Lieferungen an Nordkorea

Photo : YONHAP News

Das Vereinigungsministerium hat zwei Anträge privater Organisationen auf Lieferungen von Gütern für die humanitäre Kooperation an Nordkorea genehmigt.Das gab das südkoreanische Ministerium am Freitag bekannt.Das Ressort hatte nach der Ermordung eines südkoreanischen Beamten durch nordkoreanische Soldaten im Westmeer im letzten September die Erteilung der Genehmigungen ausgesetzt. Die Wiederaufnahme erfolgte anlässlich der Wiederherstellung der innerkoreanischen Kommunikationsleitungen am Dienstag.Das Ministerium gab jedoch keine Einzelheiten zu den heute genehmigten Lieferungen bekannt, darunter weder die Art der Güter, noch den Lieferanten, Liefertermin oder Geschäftspartner in Nordkorea. Dies sorgte für Kritik, dass damit gegen das Gebot der Transparenz im Zuge der innerkoreanischen Kooperation verstoßen worden sei.