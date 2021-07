Photo : YONHAP News

Sportschützin Kim Min-jung hat bei den Olympischen Spielen in Tokio die Silbermedaille gewonnen.Im Finale 25 Meter Sportpistole auf der Asaka Shooting Range in Tokio belegte die Südkoreanerin nach dem Shoot-Off gegen Vitalina Batsarashkina vom Team ROC den zweiten Platz.Kim hatte sich als Achtplatzierte in der Qualifikation nur knapp für das Finale qualifiziert.