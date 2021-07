Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Bogenschützin An San ist mit Gold im Einzel dreifache Goldmedaillenträgerin bei den Olympischen Spielen in Tokio geworden.Die 20-Jährige siegte im Einzel-Finale im Yumenoshima Park Archery Field in Tokio nach dem Shoot-Off gegen Elena Osipova vom Team ROC mit 6:5.An San hatte davor sowohl mit dem Frauenteam als auch an der Seite von Kim Je-deok im erstmals ausgetragenen Mixed-Wettbewerb triumphiert.