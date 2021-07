Politik Olympia in Tokio: Degenfechter gewinnen Bronze im Mannschaftswettbewerb

Bei den Olympischen Spielen in Tokio haben Südkoreas Degenherren die Bronzemedaille gewonnen.



Im Kampf um Bronze setzten sich Kwon Young-jun, Park Sang-young und Song Jae-ho in der Makuhari Messe in Chiba mit 44:41 gegen die Konkurrenten aus China durch.



Das Halbfinale hatte die Mannschaft gegen den Gastgeber Japan mit 38:45 verloren.