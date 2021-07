Olympia in Tokio: Beide südkoreanische Teams kämpfen im Badminton-Frauendoppel um Bronze

Photo : YONHAP News

Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio kämpfen die beiden südkoreanischen Teams im Badminton-Frauendoppel um die Bronzemedaille.Damit steht schon jetzt fest, dass eine Bronzemedaille an Südkorea geht.In der Musashino Forest Sports Plaza in Tokio konnten sich Kim So-yeong und Kong Hee-yong nicht gegen die chinesische Paarung durchsetzen. Sie verloren das Spiel mit 0:2-Sätzen.Davor hatten die Landsmänninnen Lee So-hee und Shin Seung-chan im Halbfinale gegen ihre Gegnerinnen aus Indonesien verloren.Daher kommt es nun zu einem rein koreanischen kleinen Finale.