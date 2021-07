Olympia in Tokio: Bogenschütze Kim Woo-jin scheidet im Viertelfinale aus

Photo : YONHAP News

Bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio hat Südkorea die Chance verpasst, erstmals im Bogenschießen fünf Goldmedaillen zu gewinnen.Im Viertelfinale des Einzelwettbewerbs der Männer im Yumenoshima Park Archery Field in Tokio verlor Kim Woo-jin gegen Tang Chih-chun aus Taiwan mit 4:6.Der 29-Jährige hatte am Montag im Mannschaftswettbewerb mit seinem Teamkollegen Oh Jin-hyek und Kim Je-deok Gold geholt.Landsmännin An San gewann drei Goldmedaillen, und zwar im Einzel der Frauen und Mannschaftswettbewerb der Frauen sowie im erstmals ausgetragenen Mixed-Wettbewerb an der Seite von Kim Je-deok.Südkorea gewann damit vier Goldmedaillen im Bogenschießen.