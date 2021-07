Olympia in Tokio: Südkoreas Säbelfechterinnen holen Mannschaftsbronze

Photo : YONHAP News

Südkoreas Säbelfechterinnen haben bei den Olympischen Spielen in Tokio im Mannschaftswettbewerb die Bronzemedaille gewonnen.In der Makuhari Messe in Chiba siegte die Mannschaft, die aus Kim Ji-yeon, Yoon Ji-su, Choi Soo-yeon und Seo Ji-yeon besteht, über Italien mit 45:42.Es ist das erste Mal, dass Südkorea im Säbelmannschaftswettbewerb der Frauen eine Medaille bei Olympischen Spielen gewann.Am Mittwoch hatten die südkoreanischen Säbelfechter Oh Sang-uk, Gu Bon-gil, Kim Jung-hwan und Kim Jun-ho ebenfalls Italien besiegt und Mannschaftsgold gewonnen.Im Degenfechten gab es Mannschaftssilber für die Frauen und Mannschaftsbronze für die Männer.Südkorea gewann im Fechten bei den Spielen in Tokio insgesamt eine Gold-, eine Silber- und drei Bronzemedaillen.Die südkoreanischen Fechterinnen und Fechter konnten in allen Mannschaftswettbewerben, in denen sie vertreten waren, eine Medaille gewinnen. In der Disziplin Florett hatte Südkorea keine Mannschaft gemeldet.Zudem gewann Fechter Kim Jung-hwan im Säbel-Einzel die Bronzemedaille.