Olympia in Tokio: Südkoreas Baseballmanschaft verliert gegen USA mit 2:4

Photo : YONHAP News

Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio hat die südkoreanische Baseballmannschaft ihr Spiel gegen die USA verloren.Das Spiel in Gruppe B im Yokohama Stadium verlor Südkorea am Samstag mit 2:4.Südkorea wird am Sonntag gegen die Dominikanische Republik spielen, den Zweiten der Gruppe A. Im Falle eines Siegs spielt Südkorea am Montag mit dem Gewinner des Spiels zwischen Mexiko und Israel um den Einzug ins Halbfinale.Die US-amerikanische Mannschaft spielt als Sieger der Gruppe B am Montag gegen den Sieger der Gruppe A, Japan, um den direkten Vorstoß ins Halbfinale.Unterdessen verlor die südkoreanische Fußballmannschaft gegen Mexiko.Mexiko setzte sich im Viertelfinale mit 6:3 durch. Damit schied das südkoreanische Fußballteam wie schon bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 erneut im Viertelfinale aus.