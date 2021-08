Olympia in Tokio: Turnerin Yeo Seo-jeong gewinnt Bronze im Sprung

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Turnerin Yeo Seo-jeong hat bei den Olympischen Spielen in Tokio die Bronzemedaille im Sprung gewonnen.Im Finale im Ariake Gymnastics Centre in Tokio landete Yeo mit 14,733 Punkten auf dem dritten Platz.Die 19-Jährige ist damit die erste südkoreanische Kunstturnerin, die eine Medaille bei Olympischen Spielen gewinnen konnte. Ihr Vater Yeo Hong-chul hatte bei den Sommerspielen 1996 in Atlanta Silber in derselben Disziplin gewonnen.Yeo Seo-jeong hat heute im ersten Versuch die unter ihrem Namen registrierte Technik "Yeo Seo Jeong" mit dem Schwierigkeitsgrad von 6,200 erfolgreich präsentiert. Damit erzielte sie mit 15,333 die höchste Punktzahl unter den Teilnehmerinnen. Beim zweiten Versuch gab es jedoch einen Punktabzug für die Landung, daher musste sie sich mit 14,133 Punkte zufriedengeben.Gold ging an Rebeca Andrade aus Brasilien (15,083) und Silber an Mykayla Skinner aus den USA (14,916).