Olympia in Tokio: Laser-Segler Ha Ji-min erreicht 7. Platz – bisher beste Olympia-Platzierung für Südkorea

Laser-Segler Ha Ji-min hat beim heutigen Medaillenrennen vor Enoshima den siebten Platz in der Gesamtabrechnung belegt.Ha nahm als erster südkoreanischer Segler bei einem olympischen Event am Medaillenrennen teil. Südkoreas bisher beste Platzierung hatte Ha bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro als 13. erreicht. Der 32-jährige Ha hatte in dieser Disziplin bei den Asienspielen 2010, 2014 und 2018 gesiegt.Der Australier Matt Wearn holte Gold vor Tonci Stipanovic aus Kroatien und dem Norweger Hermann Tomasgaard.