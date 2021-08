Photo : KBS News

Hochspringer Woo Sang-hyeok hat im Finale bei den Olympischen Spielen in Tokio den Landesrekord erneuert.Im Finale der Männer im Olympic Stadium in Tokio übersprang der Südkoreaner 2,35 Meter und belegte den vierten Platz.Es ist das erste Mal seit 25 Jahren, dass der koreanische Rekord verbessert wurde. Zuletzt gelang dies Lee Jin-taek 1996 mit übersprungenen 2,34 Meter in Atlanta.Woos persönliche Bestleistung hatte zuvor bei 2,31 Meter gelegen.