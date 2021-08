Schwester des nordkoreanischen Machthabers warnt Südkorea und USA wegen Militärmanöver

Photo : YONHAP News

Die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Machthabers hat Südkorea und die USA wegen ihrer Pläne für die Durchführung eines Militärmanövers gewarnt.Die jährliche Übung würde die Aussichten für die innerkoreanischen Beziehungen untergraben, hieß es in einer Erklärung von Kim Yo-jong, die von der Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag verbreitet wurde.Nordkorea werde aufmerksam verfolgen, ob Südkorea die feindselige Kriegsübung durchführen oder eine mutige Entscheidung treffen werde.Erst letzte Woche hatte Nordkorea seit über einem Jahr gekappte Kommunikationsleitungen mit Südkorea wiederhergestellt.Der Schritt sei laut Kim lediglich eine physische Wiederinbetriebnahme gewesen, es wäre ein vorschnelles Urteil, sollte Südkorea darin mehr sehen.Sie habe von einer unerfreulichen Geschichte gehört, nach der die gemeinsamen Militärübungen zwischen Seoul und Washington wie geplant stattfinden könnten.Die Übung würde an einem wichtigen Wendepunkt erfolgen und wäre ein unerfreuliches Vorspiel, dass den Willen der Spitzen von Nord- und Südkorea für einen Schritt vorwärts in Richtung Vertrauensaufbau schwer untergraben würde. Dies würde die Zukunft des innerkoreanischen Verhältnisses weiter überschatten, warnte Kim.Südkorea und die USA hatten ihr Sommermanöver in der Vergangenheit in der zweiten August-Woche abgehalten.