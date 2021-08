Japan ruft wegen Äußerungen über Präsident Moon Jae-in aufgefallenen Diplomaten zurück

Photo : YONHAP News

Japan hat den Diplomaten zurückgerufen, der mit Äußerungen über Präsident Moon Jae-in für Aufregung gesorgt hatte.Der stellvertretende Leiter der Botschaft in Seoul, Hirohisa Soma, sei in die Heimat zurückbeordert worden, schrieb die japanische Tageszeitung "Nikkei Shimbun" am Sonntag. Gewöhnlich finde auf dem Posten alle zwei Jahre ein Wechsel statt und Soma habe diesen schon vor über zwei Jahren angetreten, hieß es.Ein Sprecher des südkoreanischen Außenministeriums bestätigte, dass Soma Südkorea verlasse.Soma hatte in einem Gespräch mit einem südkoreanischen Reporter die Bemühungen von Präsident Moon um eine Verbesserung des bilateralen Verhältnisses schlechtgeredet und mit einem Akt der Selbstbefriedigung verglichen.Der Vorfall gilt als einer der Gründe, warum Moon nicht zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio kam.