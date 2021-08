Pentagon: Entscheidung über gemeinsame Militärübungen wird in gegenseitigem Einvernehmen getroffen

Photo : YONHAP News

Jede Entscheidung über gemeinsame Militärübungen zwischen Südkorea und den USA wird laut dem Pentagon in gegenseitigem Einvernehmen getroffen werden.Die Position gab ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums am Sonntag (Ortszeit) ab, als er gebeten wurde, eine Erklärung von Kim Yo-jong, der einflussreichen Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, zu kommentieren.Der Sprecher sagte, man kommentiere Nordkoreas Position nicht. Zugleich sagte er, gemeinsame Militärübungen stellten eine Entscheidung Südkoreas und der USA dar.Kim Yo-jong hatte in einer Stellungnahme am Sonntag betont, dass man Südkoreas Entscheidung über ein im August geplantes gemeinsames Militärmanöver mit den USA mit großer Aufmerksamkeit verfolgen wolle.Die unerwartete Wiederherstellung der innerkoreanischen Kommunikationsleitungen in der letzten Woche schürte Erwartungen, dass sich dies positiv auf eine Wiederaufnahme innerkoreanischer Gespräche und des Dialogs zwischen Nordkorea und den USA auswirken könnte. In diesem Zusammenhang richtet sich die Aufmerksamkeit auch auf mögliche Änderungen bei den südkoreanisch-US-amerikanischen Militärübungen.