Olympia in Tokio: Südkoreanische Basketballerinnen verlieren gegen Serbien und verpassen Einzug ins Viertelfinale

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Basketballerinnen haben bei den Olympischen Spielen in Tokio den Einzug ins Viertelfinale verpasst.Die Mannschaft verlor ihr letztes Spiel in der Gruppenphase gegen Serbien in der Saitama Super Arena knapp mit 61:65.Die südkoreanische Auswahl beendete damit die Gruppenphase mit drei Niederlagen als Letzter in Gruppe A. Die jeweils zwei besten Mannschaften der drei Gruppen ziehen ins Viertelfinale ein.Südkoreas Basketballerinnen hatten sich erstmals nach 13 Jahren für die Olympischen Spiele qualifiziert.